Begal di Baleendah Babak Belur Dihajar Warga, Tangan Diikat hingga Diberi Makan

jpnn.com, BANDUNG - Viral video seorang pria terduga begal menjadi bulan-bulanan warga di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Pria berinisial S, 29, itu babak belur setelah dikejar warga karena diduga membegal seorang pengendara motor.

Saat diamankan di rumah salah seorang kepala dusun (kadus), tangan S dalam kondisi terikat. Warga bahkan sempat memberinya makan sebelum polisi datang mengevakuasinya.

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Aksi tersebut diketahui terjadi di Kampung Jatimekar, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Minggu (20/9/2026). Polisi langsung bergerak melakukan penangkapan dan penyelidikan.

"Iya benar itu kejadiannya tadi malam sekitar jam 22.30 WIB. Sekarang pelaku inisial S (29) sudah kami amankan," kata Kapolsek Baleendah AKP Hendri Noki Rukmansyah saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2026).

Peristiwa itu bermula saat korban inisial MA tengah berkendara untuk mengambil seragam kerja. Kemudian dalam perjalanan, secara tiba-tiba korban diikuti oleh pelaku berinisial S.

"Di tengah perjalanan, korban diikuti oleh pelaku berinisial SA hingga akhirnya dipepet dan dipaksa berhenti di lokasi yang sepi," ucapnya.

Hendri menjelaskan, pelaku langsung menodongkan senjata tajam berupa golok. Kemudian pelaku meminta korban menyerahkan dompet dan handphonenya.