Begal Marak di Jakarta Barat, Forkopimko Diminta Gerak Cepat Antisipasi Kriminalitas

Polres Metro Jakarta Barat bersama petugas gabungan menggelar patroli skala besar untuk mengantisipasi aksi kejahatan jalanan, tawuran, serta peredaran narkoba di sejumlah titik rawan wilayah setempat, Senin (25/5/2026) dini hari. (ANTARA/HO-Polres Jakbar).

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Kevin Wu buka suara terkait maraknya tindak kriminal yang terjadi di wilayah Jakarta Barat (Jakbar).

Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi tindak kriminal wilayah yang kini dijuluki sebagai "Gotham City-nya" Jakarta.

"Kriminalitas di Jakarta Barat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Separah itu, sampai-sampai warga tidak merasa aman lagi untuk tinggal di sana," kata Kevin di Jakarta, Senin.

Untuk itu, Pemprov DKI dinilai harus berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya untuk melakukan patroli gabungan, terutama di beberapa titik yang rawan kriminalitas.

Menurut Kevin, apabila kriminalitas di Jakbar tidak segera diselesaikan, maka bukan hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga menghambat Jakarta mencapai impiannya menjadi ‘Kota Global.

Dia juga menekankan peran lembaga-lembaga, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), organisasi-organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh setempat dalam menjaga keteraturan dan ketenteraman di lingkungannya masing-masing perlu dibangkitkan kembali.

"Dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat, Pemprov DKI tidak bisa bekerja sendirian. FKDM, organisasi-organisasi masyarakat, hingga tokoh-tokoh masyarakat juga perlu dilibatkan. Terlebih, kita juga sudah memiliki Satgas (Satuan Tugas) Jaga Jakarta," ujar Kevin.

Sebelumnya, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik rawan menyusul maraknya kasus begal di wilayah tersebut.

