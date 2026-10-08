Begal Mengaku Polisi Rampas Motor-Hp Korban

jpnn.com, PURWOKERTO - Mengaku sebagai polisi, dua pelaku begal merampas sepeda motor dan telepon seluler milik tiga korban di Banyumas, Jawa Tengah.

Tersangka MRNH (19) dan ME (29), warga Kecamatan Patikraja, Banyumas, ditangkap Tim Resmob Polresta Banyumas, pada Selasa (6/10).

"Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil tindak lanjut cepat atas laporan korban," kata Kapolresta Banyumas Kombes Petrus P Silalahi di Purwokerto, Kamis.

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Ia mengatakan peristiwa terjadi pada Minggu (4/10), sekitar pukul 01.30 WIB, di Jalan Raya Purwokerto-Ajibarang, kawasan depan Museum Panglima Besar Jenderal Soedirman, Kecamatan Purwokerto Barat, dan berlanjut hingga Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas.

Kedua tersangka diduga berboncengan menggunakan sepeda motor PCX warna putih dan membuntuti sepeda motor Beat yang ditumpangi tiga korban, yakni RO (16), FA (13), dan TIM (14), warga Kecamatan Ajibarang.

Saat berada di lokasi kejadian, tersangka memepet sepeda motor korban hingga berhenti.

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Tersangka MRNH kemudian turun dan diduga mengancam korban dengan menunjukkan pisau jenis bayonet bergagang menyerupai pistol sambil mengaku sebagai petugas kepolisian serta meminta para korban menyerahkan telepon seluler.

"Para korban yang ketakutan kemudian menyerahkan dua unit telepon seluler. Tidak berhenti di situ, tersangka juga memaksa korban menyerahkan sepeda motor Beat," katanya.