Begal Motor Bacok Korbannya
jpnn.com, KARAWANG - Satu dari tiga pelaku begal motor diringkus jajaran kepolisian dari Polres Karawang.
Pelaku membacok korbannya dengan menggunakan senjata tajam.
"Pelaku yang ditangkap berinisial AF alias K (18), warga Desa Kertajaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, Minggu (16/11).
Ia mengatakan sebenarnya pelaku melakukan aksinya bersama dua orang temannya.
Namun, baru pelaku berinisial AF yang ditangkap. Sedangkan dua pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian.
Satu orang pelaku berinisial AF itu ditangkap oleh tim gabungan Unit Reskrim Polsek Rengasdengklok bersama Satreskrim Polres Karawang di Dusun Krajan, Desa Kertajaya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang pada Kamis (13/11).
Peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu bermula saat korban bernama Engkos Kosasih sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah belanja di Pasar Rengasdengklok.
Ketika melintas di lokasi kejadian, jalan raya di Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Karawang, korban tiba-tiba dipepet dan dihadang oleh tiga orang pelaku yang mengendarai sepeda motor.
Engkos Kosasih jadi korban pelaku begal motor dalam perjalanan pulang setelah belanja di Pasar Rengasdengklok.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 2 Maling Motor Diamuk Massa, Nyaris Mati, Untungnya Ada Polisi
- Sindikat Pencuri Motor Ini Sudah Beraksi di 100 TKP
- Anak Disabilitas di Karawang Dianiaya hingga Meninggal Dunia, Pelaku Masih Diselidiki
- Itu Dua Pencuri Motor Berjaket Ojol yang Viral
- Ini Pelaku Begal Sadis yang Bikin Pelajar Terluka Parah
- Tokoh Adat Minta Pembegal Warga Badui Dalam di Rawasari Menyerahkan Diri