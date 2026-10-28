Begal Motor Pelajar di Karawang Terekam CCTV

jpnn.com, KARAWANG - Seorang pelajar jadi korban begal di wilayah Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Polisi mengatakan pelaku berjumlah tiga orang membawa senjata tajam jenis celurit.

Kasat Reskrim Polresta Karawang Kompol Ali Jupri mengatakan pihaknya telah menerima laporan peristiwa begal dari Polsek Rawamerta.

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"Setelah menerima laporan, tim langsung bergerak mengecek lokasi kejadian dan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap identitas para pelaku," katanya, Rabu.

Dia mengatakan aksi pembegalan yang dialami itu terjadi pada Selasa (27/10) pagi.

Saat itu korban berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor, kemudian di tengah perjalanan, korban berteduh sementara karena hujan deras.

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Korban berhenti di depan depan pertokoan untuk mengenakan jas hujan. Setelah korban bersiap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba tiga pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor menghampiri korban.

Sesaat kemudian, salah seorang pelaku mengancam korban menggunakan senjata tajam jenis clurit.