menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Begal Payudara Ditangkap di Bandung, Begini Kronologinya

Begal Payudara Ditangkap di Bandung, Begini Kronologinya

Begal Payudara Ditangkap di Bandung, Begini Kronologinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton di Kantor Reskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Kota Bandung, Rabu (21/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pemuda berinisial S (23 tahun) ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung atas dugaan begal payudara terhadap seorang ibu yang baru mengantarkan anaknya mengaji.

Peristiwa itu terjadi di kawasan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung pada Selasa (13/1/2026) lalu.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan, S melakukan aksinya sambil mengendarai sepeda motor.

Baca Juga:

Pelaku terlebih dahulu melihat korban, kemudian mengambil jalan memutar dan mengintai. Setelah memastikan kondisi sepi, S melakukan aksi asusilanya dengan sangat cepat.

"Dari arah belakang dia memegang bagian sensitif dari korban, setelah itu dia melarikan diri," kata Anton di Kantor Reskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Kota Bandung, Rabu (21/1/2026).

Mengalami peristiwa tersebut, korban langsung melapor ke kantor polisi keesokan harinya.

Baca Juga:

Aparat kemudian melakukan serangkaian penyelidikan di lapangan, termasuk menggali keterangan dari saksi-saksi, hingga akhirnya pelaku ditangkap.

Dari pemeriksaan, S mengaku tidak hanya sekali melakukan tindak asusila tersebut.

Pemuda berusia 23 tahun di Bandung ditangkap seusai membegal payudara ibu yang baru mengantar anak mengaji.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI