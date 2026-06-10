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Begal Payudara yang Menyasar Pelari di Pekanbaru Ditangkap Polisi

Begal Payudara yang Menyasar Pelari di Pekanbaru Ditangkap Polisi
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Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Aksi pelaku “begal payudara” yang meresahkan warga, khususnya perempuan yang berolahraga di kawasan Jalan Diponegoro dan sekitarnya, akhirnya diungkap Satreskrim Polresta Pekanbaru.

Seorang pria berinisial IYS diamankan Tim Jatanras Polresta Pekanbaru karena diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap sejumlah perempuan di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota.

Penangkapan dilakukan pada Rabu (3/6/2026) sekitar pukul 18.45 WIB setelah polisi mendapatkan informasi keberadaan pelaku di kawasan Jalan Sambu, Pekanbaru Kota.

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“Setelah mendapat informasi keberadaan pelaku Tim langsung bergerak ke lokasi mengamankan tersangka dan membawanya ke Mapolresta Pekanbaru untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah Rabu (10/6).

Anggi menjelaskan kasus ini bermula dari laporan dua korban yang mengaku menjadi sasaran pelecehan seksual saat berada di kawasan Jalan Bintan dan sekitar Jalan Diponegoro, yang dikenal sebagai lokasi favorit warga untuk berolahraga.

Salah satu kejadian terjadi pada Kamis, 2 April 2026 sekitar pukul 18.15 WIB.

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Saat itu korban sedang berjalan kaki untuk berolahraga di tepi jalan.

Tiba-tiba seorang pria yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tanpa pelat nomor datang dari arah belakang dan langsung meraba payudara korban sebelum melarikan diri.

Seorang pria berinisial IYS ditangkap Tim Jatanras Polresta Pekanbaru terkait kekerasan seksual berupa begal payudara terhadap sejumlah pelari perempuan.

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