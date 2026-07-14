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Begal Sadis yang Tusuk Leher Ojol Hingga Tewas di Tangerang Masih Buron

Begal Sadis yang Tusuk Leher Ojol Hingga Tewas di Tangerang Masih Buron
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Lokasi tempat kejadian perkara (TKP) peristiwa seorang pengemudi ojek daring (ojol) tewas di pangkalan (basecamp) ojol Perumahan Vila Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Minggu (12/7/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Metro Tangerang Kota

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Aparat kepolisian masih memburu pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) atau pembegalan yang mengakibatkan seorang pengemudi ojek daring (ojol) tewas di Kabupaten Tangerang, Banten.

Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Iwan Heristiawan mengatakan peristiwa tersebut terjadi di pangkalan (basecamp) ojol Perumahan Vila Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, pada Minggu (12/7)dini hari sekitar pukul 03.50 WIB.

"Peristiwa itu merupakan kasus pencurian dengan kekerasan. Korban berinisial ATP yang merupakan seorang pengemudi ojek daring meninggal dunia di lokasi kejadian," katanya.

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Iwan menjelaskan korban meninggal dunia akibat mengalami luka tusuk di bagian leher. Selain itu, korban juga kehilangan satu unit sepeda motor Honda PCX dan sebuah telepon genggam yang dibawa kabur oleh pelaku.

Kejadian bermula saat rekan korban, yang bertindak sebagai saksi pertama, pergi untuk mengantar penumpang.

"Saksi meninggalkan korban yang saat itu tengah tertidur di pangkalan ojol tersebut," kata Iwan.

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Saat melintas kembali di lokasi seusai mengantar penumpang, saksi melihat sepeda motor milik korban sedang dibawa kabur oleh orang tidak dikenal (OTK).

Saksi sempat melakukan pengejaran terhadap pelaku, namun kehilangan jejak di daerah Kamal, Jakarta Utara.

Polisi masih terus memburu begal sadis yang membunuh seorang pengemudi ojol di Tangerang.

Sumber Antara
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