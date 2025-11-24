Begini 3 Strategi Buy the Dip Aset Kripto Ala Pintu Academy
jpnn.com, JAKARTA - Pasar crypto mengalami tren kenaikan dan penurunan sepanjang 2025.
Salah satu strategi paling banyak digunakan oleh trader dan investor adalah strategi buy the dip.
PT Pintu Kemana Saja (PINTU) mengupas strategi buy the dip dan memberikan tiga strategi yang bisa diterapkan oleh investor kripto!
Lalu apa itu strategi buy the Dip?
Buy the dip adalah strategi investasi yang umum digunakan di pasar crypto dan saham. Strategi ini merujuk pada metode sederhana membeli ketika harga turun dengan ekspektasi bahwa harga akan pulih.
Di pasar crypto, strategi ini sangat populer di kalangan investor pemula karena sederhana dan mudah dilakukan.
Strategi yang baik adalah membeli koreksi harga dalam tren naik yang kuat dan meraih keuntungan sebelum tren tersebut berbalik.
3 Pola Grafik dan Strategi untuk Membeli Dip
PT Pintu Kemana Saja (PINTU) mengupas strategi buy the dip dan memberikan tiga strategi yang bisa diterapkan oleh investor kripto!
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- OKX Luncurkan CeDeFi: Satu Aplikasi, Akses Tanpa Batas ke Pasar CEX
- Harga Bitcoin Terkoreksi, Indodax: Fundamental Kripto Tetap Kuat
- Aplikasi PINTU Gelar Year-End Trading Competition 2025, Berhadiah Rp300 Juta!
- Harga Bitcoin Anjlok di Bawah USD100.000, Apa Penyebabnya?
- Penerimaan Pajak Kripto Capai Rp1,71 Triliun, INDODAX Jadi Kontributor Utama
- Volume Trading Kategori Token DEX Naik Berkat User Baru PINTU