Begini Alasan Pemerintah Memberikan KPR Subsidi hingga 40 Tahun
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.
Adapun keputusan tersebut diambil dalam Rapat Terbatas Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
"Bahwa Komite (Tapera) menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) dan mendukung penuh arahan Presiden," kata Menteri PKP ditemui usai rapat Komite Tapera di Jakarta, Rabu (24/6).
Pria yang karib disapa Ara itu mengatakan komite telah menyetujui penerapan tenor KPR hingga 40 tahun sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu untuk menghadirkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Ara menegaskan pemerintah memastikan skema tersebut tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dijalankan secara sehat dan berkelanjutan oleh perbankan sebagai penyalur pembiayaan.
"Kani buat skema-skema yang bisa dijalankan baik dan bermanfaat bagi rakyat, bisa dijalankan oleh perbankan," ujarnya.
Selain menyepakati tenor yang lebih panjang, pemerintah juga memutuskan bunga KPR rumah subsidi tapak tetap sebesar 5 persen meski terjadi kenaikan BI-rate.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan skema KPR subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- CitraRaya Tangerang Hadirkan Inspirasi Schools Sebagai Nilai Tambah Kawasan
- Benturan Sikap Menteri Maruarar dan Hercules di Kampung Bali Menguji Klaim Aset BUMN
- Meski BI-Rate Naik, Pemerintah Tidak Menaikkan Bunga KPR Subsidi
- Teken SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Tito Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah
- Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR & Hapus Hambatan Domisili
- Ateraland Group Hadirkan Hunian Tipe Baru di Garden Residence at Emeralda Golf