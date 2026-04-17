Begini Cara Aditya Zoni Beri Dukungan untuk Ammar Zoni

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Aditya Zoni menjenguk kakaknya, Ammar Zoni di Lapas Cipinang, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Dia kemudian mengungkap kondisi Ammar Zoni yang segera menjalani persidangan terkait kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat

Menurutnya, Ammar Zoni dalam keadaan sehat dan baik-baik saja.

"Kondisi Bang Ammar baik-baik saja, sehat alhamdulillah," ungkap Aditya Zoni.

Pria berusia 26 tahun itu mengaku membawakan sejumlah makanan saat menengok Ammar Zoni.

Menurut Aditya Zoni, mantan suami Irish Bella itu meninta sejumlah makanan kesukaan.

"Kami sudah bawa banyak makanan buat Bang Ammar. Kami bawain lumayan banyak. Kesukaan Bang Ammar tuh rendang, sate kambing itu saja," imbuh mantan suami Yasmine Ow itu.

Dalam kesempatan yang sama, Aditya Zoni memastikan bakal selalu memberi dukungan kepada Ammar Zoni.