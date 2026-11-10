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Begini Cara Agung Prasetyo Utomo Membuka Jalan Bagi Anak Muda Keluar dari Kemiskinan

Begini Cara Agung Prasetyo Utomo Membuka Jalan Bagi Anak Muda Keluar dari Kemiskinan
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Agung Prasetyo Utomo membiayai dan membina anak muda untuk mengakses peluang kerja di luar negeri melalui Ngenger Pay It Forward. Foto: Dokumentasi pribadi

jpnn.com, JAKARTA -  

Agung Prasetyo Utomo membiayai dan membina anak muda untuk mengakses peluang kerja di luar negeri melalui Ngenger Pay It Forward.

Program ini mengusung prinsip sederhana: mereka yang berhasil harus meneruskan kesempatan kepada generasi berikutnya.

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Buktinya muncul dari Irsyad. Setelah menerima gaji pertamanya di Jepang, ia menghubungi Agung Prasetyo Utomo, sosok yang selama ini membantunya mempersiapkan diri bekerja di luar negeri.

Irsyad tidak meminta bantuan tambahan. Ia justru menanyakan kepada siapa ia harus menyalurkan kontribusi bagi peserta Ngenger Pay It Forward berikutnya.

Sebelum berangkat, lulusan UIN Bandung itu bekerja sebagai guru dengan penghasilan sekitar Rp 1 juta sebulan.

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Ia kemudian menempuh jalur pelatihan untuk menjadi pengemudi truk di Jepang.

Menurut informasi yang Agung bagikan, Irsyad menjalani persiapan sekitar satu setengah tahun. Program tersebut menanggung biaya persiapan sekitar Rp 65 juta.

Agung Prasetyo Utomo membiayai dan membina anak muda untuk mengakses peluang kerja di luar negeri melalui Ngenger Pay It Forward.

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