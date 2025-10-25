Begini Cara Ajukan Klaim Asuransi IFG Life, Mudah & Tanpa Biaya

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life), yang merupakan anggota IFG, BUMN holding asuransi, penjaminan, dan investasi, terus berkomitmen memberikan layanan yang mudah dan responsif kepada seluruh pemegang polisnya, termasuk dalam proses pengajuan klaim.

Pemegang polis IFG Life bisa mengajukan klaim dengan mudah melalui kantor representatif IFG Life terdekat yang tersebar di 20 kota seluruh Indonesia; atau dengan mengirimkan kelengkapan dokumen klaim ke Customer Center IFG Life di Sudirman, Jakarta.

IFG Life memastikan seluruh proses pengajuan klaim dilakukan secara transparan, sesuai dengan manfaat dan ketentuan yang telah tercantum di dalam polis, tanpa tambahan biaya apa pun.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun kepercayaan dan memberikan ketenangan kepada pemegang polis saat mengajukan klaim.

Direktur Bisnis Individu IFG Life, Fabiola Noralita menjelaskan kemudahan akses dan kejelasan proses klaim adalah wujud dari pendekatan layanan yang berfokus pada kenyamanan pemegang polis.

"Kami ingin memastikan bahwa pengajuan klaim tidak menjadi beban tambahan bagi pemegang polis. Dengan prosedur yang jelas dan sederhana, kami berharap pemegang polis dapat merasakan perlindungan dari IFG Life di saat yang paling dibutuhkan. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, nasabah juga dapat menghubungi Call Center 1500176 atau WhatsApp 0811 1372 848," tutur Fabiola.

IFG Life akan terus mendorong pendekatan proaktif dalam melayani para pemegang polis. Tidak hanya saat mengajukan klaim, tetapi juga untuk memastikan perlindungan yang dimiliki tetap sesuai dengan kebutuhan yang berkembang seiring waktu.

Tenaga pemasar IFG Life siap memberikan panduan dan advice saat pemegang polis ingin menambah atau menyempurnakan perlindungan yang telah dimiliki, demi masa depan yang lebih aman dan terencana.