Begini Cara Ampuh Galaxy S25 FE Membantu Persiapan Interview

jpnn.com, JAKARTA - Dalam era persaingan dunia kerja yang makin ketat, persiapan interview kini membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas dan adaptif. Menariknya, semua bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Gemini AI di Samsung Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 FE kini terintegrasi penuh dengan rangkaian fitur Gemini AI, termasuk Gemini Deep Research, Gemini Live, dan Gemini Canvas, ditambah kemampuan Galaxy AI (Note Assist & Transcribe) yang semakin memperkuat produktivitas pengguna.

Galaxy S25 FE dirancang bukan hanya sebagai perangkat hiburan, tetapi sebagai pendamping digital yang membantu fresh graduate maupun profesional muda meningkatkan kesiapan, percaya diri, dan kemampuan komunikasi selama proses rekrutmen.

Fitur Gemini Deep Research menjadi salah satu sorotan utama dalam membantu pengguna memahami latar belakang perusahaan sebelum interview. Pengguna hanya perlu memberikan prompt sederhana seperti 'Tolong buatkan riset profil perusahaan X beserta budaya kerjanya untuk persiapan interview posisi Y'.

Dalam hitungan detik, Deep Research menyajikan informasi lengkap, terverifikasi, dan mudah dipahami.

Seluruh hasil riset dapat langsung dipindahkan ke aplikasi Samsung Notes, lalu diringkas secara otomatis menggunakan Galaxy AI Note Assist.

Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mengubah informasi panjang menjadi ringkasan ringkas, terstruktur, dan siap menjadi bahan belajar yang efisien.

Demi meningkatkan kualitas jawaban interview, pengguna Galaxy S25 FE dapat memanfaatkan Gemini Canvas—mode kreatif Gemini yang mampu menghadirkan simulasi tanya jawab secara komprehensif.