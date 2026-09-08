Begini Cara AQUA Ajak Generasi Muda Temukan Lagi Sisi Adem di Dalam Diri

jpnn.com, JAKARTA - AQUA menghadirkan diskusi bertajuk Finding Your Calm in the Age of Chaos dalam rangkaian IDEAFEST 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan.

Talkshow yang dihadiri ratusan peserta ini menghadirkan Head of Brand AQUA Riza Rahman bersama aktor, entrepreneur dan sports enthusiast Daffa Wardhana.

Diskusi ini mengajak generasi muda untuk menemukan kembali kemampuan untuk pause di tengah banyaknya heated moment baik di dunia nyata maupun dunia maya.

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Contohnya di era saat ini, ketika satu unggahan media sosial bisa memicu perdebatan panjang, kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak mudah ikut "terpancing" menjadi semakin relevan.

"Kita hidup di tengah informasi yang datang tanpa henti. Sering kali kita merasa harus langsung merespons semuanya, padahal tidak semua hal perlu ditanggapi saat itu juga. Di tengah situasi seperti ini, selalu ada orang-orang yang memilih untuk pause, mengatur diri, lalu merespon dengan lebih sadar. Mereka inilah yang kami sebut sebagai Kaum Adem," ujar Riza Rahman, Head of Brand AQUA.

Menjadi adem bukan berarti pasif atau tidak peduli. Justru sebaliknya, menjadi adem adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah heated moment, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik.

Bahkan langkah sederhana seperti menjaga tubuh tetap terhidrasi bisa menjadi bagian dari momen pause tersebut.

Berbagai penelitian bahkan menunjukkan bahwa hidrasi yang cukup berperan dalam menjaga konsentrasi, fungsi kognitif, suasana hati, hingga performa aktivitas sehari-hari. Saat tubuh terhidrasi dengan baik, seseorang dapat tetap fokus dan lebih siap menghadapi berbagai tuntutan aktivitas yang padat.