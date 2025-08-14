Begini Cara Brisia Jodie Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Tunangan
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie membeberkan momen dirinya memberikan kejutan ulang tahun untuk tunangannya, Jonathan Alden.
Dia awalnya meminta tunangan untuk mengadakan turnamen padel bersama teman-temannya.
Namun, setibanya di lokasi, Brisia Jodie mendadak memberikan kejutan dengan membawakan kue dan dekorasi ulang tahun bertema anime.
Bukan hanya dekorasi, dia juga menyiapkan berbagai tenant makanan untuk acara kejutan tersebut.
"Jadi, aku dekor itu, dekor yang ada animenya, pesan kue, mengadakan acara, mengundang teman-temannya, walaupun temennya cuma dua. Sisanya teman-teman kita berdua gitu," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini,
"Undang teman-teman, keluarga, sekitar 50-an orang, di acara padel, begitu," imbuhnya.
Jebolan ajang pencarian bakat itu mengungkapkan tunangannya sangat senang menerima kejutan ulang tahun darinya.
Menurut Brisia Jodie, Alden selalu mengapresiasi setiap tindakan kecil yang dilakukannya dengan niat tulus.
Penyanyi Brisia Jodie membeberkan momen dirinya memberikan kejutan ulang tahun untuk sang tunangan, Jonathan Alden.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Brisia Jodie Blak-blakan Soal Persiapan Menikah dengan Chef Alden, 70 Persen Rampung
- Hadiah Istimewa Raffi Ahmad untuk Pernikahan Brisia Jodie dan Chef Alden
- Brisia Jodie dan Chef Alden Dikabarkan Segera Menikah
- Brisia Jodie Disuapi Ayam Garlic Korea oleh Chef Alden di PRJ 2025, Pengunjung Histeris
- Sempat Kurangi Job Menyanyi, Brisia Jodie Ungkap Alasannya
- Bakal Jadi Penampil Pembuka di Konser Air Supply, Brisia Jodie Bakal Bawa Daster