JPNN.com » Entertainment » Seleb » Begini Cara Brisia Jodie Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Tunangan

Begini Cara Brisia Jodie Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Tunangan

Begini Cara Brisia Jodie Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Tunangan
Brisia Jodie dan Jonathan Alden. Foto: Instagram/brisiajodie96

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie membeberkan momen dirinya memberikan kejutan ulang tahun untuk tunangannya, Jonathan Alden.

Dia awalnya meminta tunangan untuk mengadakan turnamen padel bersama teman-temannya.

Namun, setibanya di lokasi, Brisia Jodie mendadak memberikan kejutan dengan membawakan kue dan dekorasi ulang tahun bertema anime.

Bukan hanya dekorasi, dia juga menyiapkan berbagai tenant makanan untuk acara kejutan tersebut.

"Jadi, aku dekor itu, dekor yang ada animenya, pesan kue, mengadakan acara, mengundang teman-temannya, walaupun temennya cuma dua. Sisanya teman-teman kita berdua gitu," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini,

"Undang teman-teman, keluarga, sekitar 50-an orang, di acara padel, begitu," imbuhnya.

Jebolan ajang pencarian bakat itu mengungkapkan tunangannya sangat senang menerima kejutan ulang tahun darinya.

Menurut Brisia Jodie, Alden selalu mengapresiasi setiap tindakan kecil yang dilakukannya dengan niat tulus.

