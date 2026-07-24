Begini Cara Hemat Merawat Kendaraan Tanpa Membuat Mesin Cepat Rusak

jpnn.com - Keinginan menghemat biaya perawatan kendaraan membuat sebagian pemilik mobil maupun sepeda motor memilih menunda jadwal penggantian oli.

Padahal, keputusan tersebut justru dapat memicu kerusakan mesin yang nilainya jauh lebih mahal dibanding biaya servis rutin.

Risiko itu diperkirakan semakin besar pada musim kemarau tahun ini. Kondisi cuaca yang lebih panas membuat beban kerja mesin meningkat sehingga kualitas pelumas lebih cepat menurun.

Senior Analyst PCO & Specialties PT Pertamina Lubricants Mulianto menjelaskan temperatur lingkungan yang tinggi ikut memengaruhi kondisi oli di dalam mesin.

"Ketika suhu udara meningkat, temperatur kerja mesin juga ikut naik. Oli menjadi lebih cepat mengalami oksidasi sehingga kemampuan melumasi dan melindungi komponen mesin menurun."

"Jika dipakai melewati batas masa pakainya, risiko keausan komponen akan makin besar," ucapnya.

Jangan Terpaku pada Angka Kilometer

Masih banyak pemilik kendaraan yang menentukan jadwal penggantian oli hanya berdasarkan jarak tempuh. Menurut Mulianto, cara tersebut belum tentu tepat karena kondisi penggunaan kendaraan juga sangat berpengaruh terhadap usia pelumas.

Kendaraan yang lebih sering terjebak kemacetan atau digunakan dalam pola stop-and-go membuat mesin bekerja lebih berat dibanding kendaraan yang melaju stabil di jalan bebas hambatan.