Begini Cara Holywings Peduli Ajak Warga Memperingati Hari Kanker Paru-paru Sedunia

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli menggelar Seminar Kesehatan bertema 'Kenali Kanker Paru Sejak Dini' di Helens Night Mart and Party Station Gunawarman, Jakarta Selatan, Minggu (24/8) pagi.

Seminar tersebut diadakan masih dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru-paru Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Agustus.



Kegiatan dihadiri lebih dari 150 peserta dari berbagai kalangan yang berasal dari warga kelurahan Selong, Jakarta Selatan.

Adapun seminar menghadirkan dr. Farra Assyifa Rizqy dari RS Siloam Kelapa Dua Tangerang, Banten sebagai narasumber utama.

Acara bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker paru-paru, yang saat ini menjadi penyebab kematian tertinggi akibat kanker pada pria di Indonesia.



“Peringatan Hari Kanker Paru-paru Sedunia adalah momentum penting untuk mengingatkan kita bahwa penyakit ini bisa dicegah dan dikendalikan jika diketahui sejak awal," ungkap dr. Farra Assyifa Rizqy.

Menurutnya, data dari Pusat Observasi Global atau Globocan 2022 yang menyebutkan bahwa Indonesia mencatat lebih dari 34.000 kasus baru kanker paru-paru per tahun, dengan mayoritas pasien datang dalam kondisi stadium lanjut.



Dalam pemaparannya, dr. Farra Assyifa Rizqy juga menjelaskan sejumlah faktor risiko utama kanker paru-paru, termasuk kebiasaan merokok, paparan asap rokok pasif, polusi udara, hingga paparan zat kimia berbahaya di lingkungan kerja.

Dia menekankan bahwa gejala seperti batuk berkepanjangan, nyeri dada, sesak nafas, dan penurunan berat badan tidak boleh diabaikan.



Selain menerima materi edukatif tentang pencegahan kanker paru-paru, peserta juga berkesempatan mengikuti sesi tanya jawab kesehatan di akhir seminar.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana santai namun penuh antusiasme.



Andrew Susanto Komisaris Utama Holywings Group sekaligus Ketua Program CSR Holywings Peduli, menyatakan bahwa seminar itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dalam bidang kesehatan masyarakat.

"Kami ingin acara ini membuat warga lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Deteksi dini dapat mencegah kanker paru paru sejak awal," ujar Andrew Susanto.



Momentum Hari Kanker Paru-paru Sedunia diharapkan dapat menjadi pengingat untuk memperkuat upaya preventif, seperti berhenti merokok, mengenakan masker di lingkungan polusi tinggi, dan melakukan pemeriksaan medis secara berkala.



Khusus untuk 50 peserta lansia yang datang, Holywings Peduli yang juga bekerja sama dengan tenaga medis dari RS Siloam Kelapa Dua Tangerang Banten membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis.