Begini Cara Holywings Peduli Bantu Masyarakat yang Terkena Dampak Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Holywings Peduli bersama Holywings Sports Club kembali melakukan aksi kemanusiaan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan dan Sumatera.



Aksi itu diawali oleh Holywings Sport Club melalui charity event berupa kelas HYROX yang dibuka bersama Standy Tjandra dan Stephen Kusuma.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penggalangan dana dengan mengajak komunitas olahraga dan masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam aksi kemanusiaan



Melalui kegiatan charity, dana yang terkumpul kemudian didonasikan kepada CAN Borneo untuk mendukung berbagai kebutuhan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak.

Ada pula bantuan dari Holywings Peduli diwujudkan dalam bentuk dukungan berupa perlengkapan pemadaman, perlindungan bagi relawan, kebutuhan medis dan P3K, serta bantuan untuk masyarakat yang terdampak asap karhutla.



Untuk bantuan penanganan karhutla, barang barang yang diberikan berupa pompa air, tangki air, selang, helm, sarung tangan damkar, gepyok api, serta berbagai peralatan pendukung pemadaman api.

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Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan dan kapasitas para relawan dalam menghadapi kondisi kebakaran di lapangan.



Selain mendukung proses pemadaman, Holywings Peduli turut memberikan perhatian terhadap aspek kesehatan dan keselamatan para relawan maupun korban terdampak.

Bantuan berupa alat medis dan perlengkapan pertolongan pertama (P3K) disalurkan untuk membantu penanganan kondisi darurat, baik bagi masyarakat maupun satwa yang terdampak paparan asap dari karhutla.



Sebagai bentuk kepedulian langsung kepada masyarakat yang terdampak asap, sebanyak 10.000 masker turut dibagikan di sejumlah wilayah.

Bantuan berupa masker, vitamin, dan air mineral disalurkan kepada masyarakat di Berau dan Samarinda, Kalimantan Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; serta Palembang dan Jambi, Sumatera.

Penyaluran bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang masih menjalankan aktivitas sehari-hari di tengah kondisi udara yang terdampak asap.

Masker diberikan sebagai bentuk perlindungan dari paparan asap, sementara vitamin dan air mineral menjadi bagian dari dukungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat selama kondisi karhutla berlangsung.



Untuk Pontianak dan Samarinda, Holywings peduli bekerja sama dengan Helens Night Mart Pontianak dan W superclub Samarinda.