Begini Cara Holywings Peduli Dukung Upaya Mitigasi Banjir di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka mendukung upaya mitigasi banjir, Holywings Peduli program CSR dari Holywings Group melakukan gerakan nyata di Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan.

Salah satu gerakan tersebut yakni pemberian mesin bor untuk digunakan dalam pembuatan sumur resapan di wilayah tersebut.



Pemberian mesin bor dipandang sebagai kontribusi konkret untuk membantu percepatan pembangunan sumur resapan, sebuah solusi praktis agar air hujan dapat terserap lebih efektif ke tanah dan mengurangi potensi genangan saat musim hujan.

Inisiatif seperti itu menjadi bagian penting dari pendekatan kolaboratif antara pihak swasta, pemerintah setempat, dan warga untuk menanggulangi bencana banjir secara berkelanjutan.



Penyerahan bantuan mesin bor tersebut dilaksanakan di Superhouse Satrio pada 28 Desember 2025 yang dihadiri oleh Andrew Susanto, Komisaris Utama Holywings Group sekaligus Ketua Program CSR Holywings Peduli.

Mesin bor diserahkan secara simbolis kepada Istambul Afrikana, lurah Kelurahan Karet Kuningan sebagai bagian dari upaya bersama dalam penanggulangan banjir.



Andrew Susanto menyampaikan bahwa bantuan itu merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berfokus pada isu lingkungan dan kebencanaan. Program tersebut dirancang untuk memberikan solusi yang aplikatif dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.



“Holywings Peduli melihat persoalan banjir di Jakarta sebagai tantangan bersama yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Melalui pemberian mesin bor untuk pembuatan sumur resapan di Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan ini kami berharap dapat mendukung upaya pencegahan banjir secara berkelanjutan. Inisiatif ini merupakan wujud komitmen kami untuk terus hadir dan berkontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat,” ungkap Andrew Susanto dalam keterangan resmi.



Bantuan tersebut disambut baik oleh pihak kelurahan karet kuningan.



Masyarakat pun menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Holywings Peduli atas dukungan yang diberikan melalui bantuan mesin bor.

"Fasilitas ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan sumur resapan yang diharapkan dapat membantu mengurangi risiko genangan dan banjir di wilayah Kelurahan Karet Kuningan. Pemerintah kelurahan menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat,” beber Istambul Afrikana Lurah Karet Kuningan.

Permasalahan banjir di Jakarta masih merupakan tantangan besar. Data banjir 2025 mencerminkan bahwa banjir tetap menjadi masalah kronis yang membutuhkan mitigasi multisektoral.

Program-program CSR seperti yang dilakukan oleh Holywings Peduli, yakni pemberian mesin bor untuk sumur resapan di Karet Kuningan, membantu menguatkan kapasitas lokal dalam mengatasi dampak banjir secara preventif.

Pendekatan tersebut melengkapi upaya pemerintah, pihak swasta dan masyarakat untuk menciptakan kota yang lebih resiliensi terhadap ancaman banjir di masa depan.