Begini Cara Ivan Gunawan Bantu Korban Bencana di Sumatera

Ivan Gunawan. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan terus menunjukkan kepedulian terhadap korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dia kembali melakukan pengumpulan dana untuk disumbangkan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir bandang dan longsor di Sumatera.

"Saya kembali berkolaborasi dengan Biyantie," ungkap Ivan Gunawan melalui akun miliknya di Instagram, Senin (15/12).

Host Brownis itu berkolaborasi dengan salah satu brand untuk membuat produk berupa tas.

Menurut Ivan Gunawan, keuntungan dari penjualan tas tersebut bakal disumbangkan kepada korban bencana di Sumatera.

"Sungguh senang rasanya di saat kita bahu-membahu dengan berusaha untuk sahabat kita di Sumatera," lanjut Igun, sapaannya.

Ivan Gunawan memperlihatkan bentuk tas yang ternyata terdapat gambar Pulau Sumatera tersebut.

Dia mengatakan tas hasil kolaborasi itu sudah bisa didapatkan secara online.

