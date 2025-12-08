Begini Cara Membangun Kebiasaan Produktif Tanpa Terasa Berat, Selamat Mencoba!

jpnn.com, JAKARTA - Banyak orang ingin lebih produktif, tetapi sering kali merasa kewalahan saat mencoba memulainya.

Beberapa bisnis bahkan bekerja sama dengan jasa social media management untuk mengatur rutinitas digital agar tetap efisien.

Namun kali ini kita tidak membahas media sosial, melainkan cara membangun kebiasaan produktif yang lebih mudah diterapkan siapa saja, bahkan di tengah jadwal yang padat.

Kuncinya adalah membuat kebiasaan kecil yang konsisten, bukan memaksakan perubahan besar dalam waktu singkat.

Mulai dari Kebiasaan Kecil

Kebiasaan kecil jauh lebih mudah dipertahankan.

Jika ingin mulai olahraga, kamu tidak perlu langsung satu jam per hari. Cukup 5 menit stretching.

Jika ingin mulai membaca, cukup satu halaman setiap malam. Otak akan lebih menerima kebiasaan kecil karena tidak terasa berat, dan dari kebiasaan kecil inilah disiplin perlahan terbentuk.