Begini Cara Memperbaiki Foto Buram jadi Format HD

Cara memperjelas gambar yang buram bisa dilakukan dengan bantuan AI. Foto: dok Artguru

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini tidak sulit untuk meningkatkan gambar kabur dan berpiksel, atau ingin mengubahnya menjadi foto berkualitas HD.

Hal ini paling sering terjadi dengan gambar lama dan gambar yang diunduh, atau ketika gambar dipotong.

Namun tidak perlu khawatir lagi karena ada solusi sederhana. Anda tidak memerlukan kemampuan pengeditan atau perangkat lunak mahal untuk melakukan ini.

Dalam panduan ini, Anda akan menemukan cara menghasilkan foto HD yang lebih jelas dan tajam dengan peningkat foto AI.

Mengapa Perlu Mengubah Foto Menjadi HD?

Ada banyak alasan untuk mengubah foto Anda menjadi berkualitas HD, terutama jika gambar Anda terlihat buram atau pecah.

Seringkali, gambar beresolusi rendah akan mengalami penurunan kualitas saat dicetak, dipotong, dan digunakan untuk hal penting.

Meningkatkan resolusi akan memberikan foto dengan detail, ketajaman, dan fleksibilitas yang lebih baik.

Menggunakan alat AI seperti Artguru untuk mengubah foto menjadi HD jauh lebih mudah daripada mengedit foto secara manual.

