Begini Cara Mendaftar Kuliah di Universitas Nusa Mandiri 2026, Persiapan Karier Cemerlang

jpnn.com, JAKARTA - Memilih jalur perkuliahan Setelah menyelesaikan pendidikan SMA/SMK menjadi langkah penting untuk mempersiapkan masa depan karier.

Di tengah persaingan kerja yang ketat, calon mahasiswa perlu memilih kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga membekali keterampilan yang relevan dengan industri.

Menjawab kebutuhan tersebut, Universitas Nusa Mandiri (UNM) membuka Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang Keenam.

Kampus dengan akreditasi "Baik Sekali" ini fokus pada pengembangan kompetensi dan kesiapan karier mahasiswa melalui kurikulum aplikatif dan program Internship Experience Program (IEP) 3+1.

Program ini memberikan pengalaman belajar seimbang, dengan tiga tahun perkuliahan dan satu tahun praktik kerja di industri, untuk memastikan lulusan siap bersaing di dunia profesional.

Kesempatan Magang yang Berharga

Baca Juga: Mahasiswa Ilmu Komunikasi UBSI Perkuat Kompetensi Broadcasting Lewat Workshop Simulasi Siaran Berita TV

Mahasiswa kini memiliki peluang besar untuk mempercepat kesiapan karier melalui Internship Experience Program (IEP) Universitas Nusa Mandiri.

Program ini memberikan pengalaman magang langsung di berbagai perusahaan mitra, memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.