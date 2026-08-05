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Begini Cara Mendapatkan Undangan Upacara HUT ke-81 RI

Begini Cara Mendapatkan Undangan Upacara HUT ke-81 RI
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Logu HUT ke-81 RI. Foto: pandangistanapresidengoid

jpnn.com - JAKARTA - Anda pengin mengikuti Upacara Peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 5–7 Agustus 2026?

Kementerian Sekretariat Negara telah membuka pendaftaran undangan di laman pandang.istanapresiden.go.id.

Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara, Rabu, pendaftaran dibuka mulai pukul 10.00 WIB setiap hari selama periode tersebut.

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Calon peserta diminta menyiapkan KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA), nomor telepon aktif, alamat surat elektronik (email) aktif, serta swafoto formal terbaru dengan memegang identitas diri sebelum melakukan pendaftaran secara daring.

Peserta wajib berstatus Warga Negara Indonesia, berusia minimal 12 tahun pada 17 Agustus 2026, tidak membawa balita, dalam kondisi sehat, serta telah memenuhi ketentuan vaksinasi nasional.

Setiap nomor induk kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran.

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Setelah mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, peserta harus melakukan konfirmasi melalui tautan yang dikirimkan ke alamat email. 

Peserta yang lulus seleksi dapat mengambil undangan fisik dengan menunjukkan identitas diri.

Kementerian Sekretariat Negara telah membuka pendaftaran undangan ikut upacara peringatan HUT ke-81 RI.

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