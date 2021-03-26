Begini Cara Mengatur Keuangan saat Liburan Sekolah & Tahun Ajaran Baru Agar Tak Boncos

jpnn.com, JAKARTA - Pertengahan tahun menjadi periode yang cukup menantang bagi banyak keluarga di Indonesia.

Selain pengeluaran untuk liburan, orangtua juga harus menyiapkan uang untuk menghadapi tahunan ajaran baru mulai dari uang pangkal, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan penunjang belajar lainnya.

Situasi itu terjadi di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, sehingga masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran keuangan.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami berbagai opsi pembiayaan yang tersedia, termasuk memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak apabila dibutuhkan.

Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara, Jonathan Christianto menilai transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam membantu masyarakat mengambil keputusan finansial secara lebih matang.

“Kami memahami seiring meningkatnya inklusi dan literasi finansial di Indonesia, transparansi biaya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih layanan pinjaman daring. Pengguna perlu memahami komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran agar dapat menyesuaikan keputusan finansial dengan kemampuan mereka,” ujarnya.

Dia menjelaksan salah satu kesalahan yang masih sering terjadi adalah memperhatikan besaran bunga pinjaman tanpa melihat komponen biaya lainnya.

Menurut dia, biaya administrasi maupun biaya tambahan lain dapat memengaruhi total kewajiban pembayaran yang harus ditanggung di kemudian hari.