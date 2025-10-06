menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Begini Cara Mengevakuasi Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung

Begini Cara Mengevakuasi Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung

Begini Cara Mengevakuasi Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Evakuasi macan tutul masuk ke Hotel Anugerah, Kota Bandung, Senin (6/10). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com -

BANDUNG - Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Polsek Sukasari, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat mengevakuasi macan tutul yang masuk ke area Hotel Anugerah di Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/) pagi.

Baca Juga:

Proses evakuasi berlangsung dramatis sejak pukul 07.00 hingga 10.00 WIB. Adapun macan tutul tersebut pertama kali ditemukan oleh penjaga hotel di lantai 2.

Humas BBKSDA Jabar Eri Mildrayana mengatakan, proses evakuasi berlangsung selama tiga jam.

"Jadi, untuk tindakan selanjutnya kami akan mengobservasi terlebih dahulu karena dia (macan tutul) pasti stres,” kata Eri.

Baca Juga:

Setelah diobservasi, macan tutul jawa tersebut bakal direhabilitasi sementara di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) di Sukabumi.

BBKSDA belum bisa memastikan apakah macan tutul yang ditemukan di hotel merupakan satwa yang sama yang kabur dari Lembang Park Zoo.

Petugas rescue mengevakuasi macan tutul yang masuk ke area Hotel Anugerah, Kota Bandung. Proses evakuasi berlangsung dramatis.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI