Begini Cara Mengevakuasi Macan Tutul Masuk Hotel di Bandung

BANDUNG - Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung, Polsek Sukasari, dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat mengevakuasi macan tutul yang masuk ke area Hotel Anugerah di Jalan Padasaluyu, Kota Bandung, Senin (6/10/) pagi.

Proses evakuasi berlangsung dramatis sejak pukul 07.00 hingga 10.00 WIB. Adapun macan tutul tersebut pertama kali ditemukan oleh penjaga hotel di lantai 2.

Humas BBKSDA Jabar Eri Mildrayana mengatakan, proses evakuasi berlangsung selama tiga jam.

"Jadi, untuk tindakan selanjutnya kami akan mengobservasi terlebih dahulu karena dia (macan tutul) pasti stres,” kata Eri.

Setelah diobservasi, macan tutul jawa tersebut bakal direhabilitasi sementara di Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga (PPSC) di Sukabumi.

BBKSDA belum bisa memastikan apakah macan tutul yang ditemukan di hotel merupakan satwa yang sama yang kabur dari Lembang Park Zoo.