Begini Cara Mengunduh Foto Instagram Kualitas Asli Pakai Snapgram

jpnn.com, JAKARTA - Terkadang saat kita menemukan foto bagus di Instagram belum tentu bisa menyimpannya karena tidak ada pilihan download.

Screenshot jadi pilihan terakhir dan hasilnya selalu sama: resolusi buram, ada status bar yang ikut masuk ke frame, atau notifikasi yang numpang lewat tepat saat jari menekan layar.

Masalah yang sama juga terjadi saat ingin download video IG dari posting-an. Instagram memang sengaja tidak menyediakan opsi simpan untuk konten orang lain. Masalah itu yang bisa diselesaikan Snapgram.

Kenapa Foto Instagram Tidak Bisa Langsung Disimpan?

Banyak pengguna yang pertama kali ingin download foto Instagram yang kebingungan karena tidak menemukan opsi apa pun di aplikasi.

Ini bukan bug. Instagram memang memilih untuk tidak menyertakan fitur tersebut sebagai kebijakan platform.

Akibatnya, orang berputar mencari solusi lain. Sebagian besar berakhir di aplikasi pihak ketiga yang minta login akun Instagram, atau situs yang penuh iklan dan tombol palsu yang mengarah ke tempat lain.

Risikonya nyata: data akun bisa bocor, perangkat terekspos malware, dan foto yang diunduh pun sering kali kualitasnya sudah turun jauh dari aslinya.