Begini Cara Meningkatkan Sifat Dermawan di Bulan Ramadan

jpnn.com, JAKARTA - Umat Islam juga dianjurkannya untuk meningkatkan sifat dermawan di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan orang saleh, dan beberapa saat setelah berpisah dengan mereka.

Hal itu karena pengaruh kebaikan dalam berjumpa dengan orang salih.

Kedermawanan ini sudah semestinya dipraktikkan di bulan Ramadan dengan memperbanyak sedekah dan memperhatikan orang orang lemah.

Dari sini akan lahir persaudaraan yang kuat sesama umat Islam. Dalam kitab Tabaqat Kubra, Ibn Saad menjelaskan bahwa Abdullah Ibnu Umar memiliki kebiasaan berbuka puasa bersama anak yatim dan orang miskin.

Ibrah dari kisah Ibnu Umar ini adalah terciptanya hubungan yang kuat dengan kaum dhuafa.

Keteladanan ini menginspirasi Umar bin Abdul Aziz. Begitu dilantik sebagai khalifah, Umar bin Abdul Aziz memberlakukan kebijakan pemberian zakat kepada gharim, yaitu orang yang terbebani hutang. Sehingga persoalan ekonomi umat dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu, Ramadan mengajarkan kita untuk peduli dan berbagi termasuk di dalam Masjid.

Ruang masjid tidak hanya milik orang kaya, tetapi masjid ramah terhadap kaum dhuafa dengan misalnya pembagian takjil, buka dan sahur bersama. Semangat berbagi dan perhatian kepada kaum fakir miskin ini mesti terus dirawat, baik di bulan Ramadan maupun bulan lainnya.