Begini Cara Mie Kremezz Mengajak Anak-Anak Semangat Tarawih
jpnn.com, JAKARTA - Produk makanan ringan dari FKS Food Sejahtera, Mie Kremezz menggelar rangkaian kegiatan Ramadan bertajuk Semangat Tarawih.
Program itu merupakan roadshow ke berbagai masjid dan pesantren di Indonesia guna mengajak anak-anak menjalani ibadah puasa dan tarawih dengan penuh keceriaan.
Kegiatan yang berlangsung sejak hari pertama hingga akhir Ramadan ini menghadirkan berbagai aktivitas seru, mulai dari permainan interaktif hingga pendirian booth Mie Kremezz yang meriah.
VP Marketing & New Product Development Snacking 2 FKS Food Sejahtera, Fendy Susanto, menjelaskan, inisiatif ini dirancang untuk menciptakan pengalaman Ramadan yang menyenangkan bagi anak-anak.
"Kami mengajak anak-anak menjalankan salat Tarawih dan ibadah puasa dengan penuh semangat," ungkap Fendy dalam keterangan resmi, Rabu (11/3).
Dalam roadshow ini, Mie Kremezz turut memperkenalkan maskot barunya, Ayam Kremezz Segitiga (AKS).
Maskot yang juga berperan sebagai Brand Ambassador ini tampil bersama "Gerobak Tarawih" untuk berinteraksi dengan anak-anak sebelum maupun sesudah shalat.
Senior Brand Manager Mie Kremezz, Josandi Gunawan, memaparkan bahwa roadshow ini dilaksanakan di lebih dari 20 masjid yang tersebar pada 9 kota, yaitu Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bogor, Bandung, Semarang, dan Solo, Surabaya dan Malang.
Mie Kremezz punya cara unik mengajak anak-anak semangat salat tarawih yang digelar di sembilan kota
