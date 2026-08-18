Begini Cara Mudah Unduh Video dari Facebook di HP Android & iPhone
jpnn.com, JAKARTA - Saat ini mengunduh video dari laman maupun aplikasi media sosial jadi lebih mudah termasuk dari Facebook. Terkadang kita juga ingin download video FB seperti reels lucu atau siaran langsung konser secara permanen ke galeri.
Terkadang semua video yang menumpang lewat di beranda, lalu hilang begitu kamu scroll lagi. Oleh karena itu, kamu perlu tahu cara unduh video FB yang sebenarnya jauh lebih sederhana dan bisa dilakukan langsung dari HP tanpa install apa-apa.
Kenapa Video Facebook Tidak Bisa Disimpan Langsung
Facebook memang tidak menyediakan tombol unduh bawaan untuk sebagian besar video, beda dari platform lain yang lebih longgar soal ini.
Di sinilah download reels FB dan video biasa jadi butuh cara lain. Solusinya bukan aplikasi berat dengan berbagai izin ke galeri dan kontak.
Cukup tempelkan tautan video ke situs pengunduh berbasis web, tanpa instalasi, tanpa akun.
Langkah Unduh Video FB di Android
Prosesnya cuma tiga gerakan. Tidak butuh root, tidak butuh aplikasi pihak ketiga yang berat.
Proses unduh video Facebook yang legit tidak pernah butuh login. Proses unduh video yang legit tidak pernah butuh login.
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