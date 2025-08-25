Begini Cara Nana Mirdad Nikmati Camilan Favorit Tanpa Rasa Khawatir

menu
Jumpa pers perkenalan inovasi camilan YA'Bar: The More Bar di Blok M, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Yava memperkenalkan inovasi camilan YA'Bar: The More Bar, seiring dengan perilisan kampanye "The Joy of AND", sebuah filosofi hidup sehat tanpa harus memilih antara rasa dan nutrisi.

Inisiatif ini menandai komitmen perusahaan camilan lokal asal Bali tersebut untuk menyajikan produk yang tidak hanya lezat tetapi juga kaya gizi.

Camilan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern yang mencari opsi sehat dan praktis.

Lebih dari sekadar perusahaan makanan, Yava menekankan identitasnya yang berakar pada misi kemanusiaan.

Keberhasilan perusahaan dinilai tidak hanya diukur dari penjualan, melainkan juga dampak sosial, dengan model bisnis farmer-to-snack.

Perusahaan ini bertujuan menjawab tantangan sosial di Indonesia melalui transformasi kekayaan alam lokal menjadi produk yang enak, bergizi, sekaligus memberdayakan komunitas pertanian.

CEO Yava, Christopher Lawrence Bailey menyatakan pihaknya menggunakan bahan-bahan asli Indonesia yang segar dan alami.

Diproduksi secara bertanggung jawab, serta membawa dampak nyata bagi kesejahteraan komunitas dan kelestarian lingkungan.

Dikenal ketat jalani hidup sehat, begini cara selebritas Nana Mirdad menikmati camilan favorit.

