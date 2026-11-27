jpnn.com, JAKARTA - Biaya bahan bakar minyak (BBM) merupakan tantangan utama perusahaan tambang karena menyumbang sekitar 30–40 persen dari total biaya operasional.

Di lokasi tambang yang beroperasi 24 jam sehari, selisih pencatatan bahan bakar dapat menyulitkan perusahaan dalam memantau distribusi dan menyusun kebutuhan operasional. Pemantauan sejak penerimaan hingga pengisian ke unit menjadi penting, terutama di lokasi dengan akses terbatas.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PT Prima Wiguna Parama (PWP) atau Parama Energi meluncurkan Parama Go, platform Digital Fuel Management yang mengadopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Internet of Things (IoT) yang telah dilengkapi fitur planning untuk membantu menghubungkan rencana kebutuhan dengan konsumsi aktual perusahaan sehingga peluang efisiensi biaya BBM dapat dikenali lebih dini.

Peluncuran digelar dalam seminar nasional “B50 Beyond Blending: Economics, Operations & Intelligence” di Jakarta, Kamis (26/11), dan dihadiri jajaran manajemen Parama Energi dan Grup ABM serta perwakilan pelanggan dari sektor pertambangan, logistik, dan sektor minyak dan gas bumi (migas).

Parama Go mendigitalisasi pencatatan distribusi solar melalui verifikasi operator. Platform ini merekam aktivitas pengisian secara real time dan menyajikan data yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi.

Fitur planning membantu pengguna meninjau kesesuaian antara rencana penggunaan dan konsumsi aktual, sehingga kebutuhan operasional dapat dipantau dengan lebih terukur. Dengan data yang lebih terstruktur, perusahaan dapat memantau rangkaian distribusi bahan bakar, mulai dari penerimaan, pencatatan volume, hingga pengisian ke unit.

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“Data is the new oil. Di tambang, nilai data terlihat dari keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut. Melalui Digital Fuel Management Parama Go, Parama Energi menghadirkan fitur khusus bagi tim mine planning untuk membandingkan target dan realisasi fuel index pada setiap unit alat tambang. Pada akhir shift, tim dapat melihat unit mana yang menggunakan lebih banyak bahan bakar per satuan produksi daripada yang direncanakan,” ujar Direktur Utama Parama Energi Joshua Ratadhi.

Temuan itu menjadi dasar bagi tim operasional untuk menelusuri penyebab selisih dan mengambil tindakan perbaikan.