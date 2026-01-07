Begini Cara Persebaya Memperkenalkan 2 Pemain Barunya

jpnn.com - SURABAYA - Persebaya Surabaya memperkenalkan dua pemain asing asal Brasil, Bruno Paraiba dan Jefferson Silva untuk memperkuat Si Bajol Ijo pada lanjutan kompetisi Super League.

Perkenalan kedua pemain tersebut disampaikan melalui unggahan video di akun media sosial resmi Persebaya yang menampilkan Jefferson dan Bruno mengenakan atribut Persebaya.

"Iki lho Rek, Bruno kedua Persebaya, Bruno Paraiba. Paraiba yang berposisi striker tidak datang sendiri. Dia datang bersama Jefferson Silva, pemain kidal yang berposisi bek kiri. Selamat datang, Rek, ayo bawa Persebaya terbang lebih tinggi lagi," bunyi keterangan awak Persebaya di IG.

Bruno Paraiba dan Jefferson Silva diperkenalkan secara terpisah sebelum kemudian ditampilkan bersama dalam satu video, menandai keduanya sebagai rekrutan asing anyar yang akan segera bergabung dalam program latihan tim.

Sebelum bergabung dengan Persebaya, Bruno Paraiba berkiprah di kompetisi luar Brasil yakni Cheonan City FC, klub yang berlaga di K-League 2, kasta kedua kompetisi sepak bola Korea Selatan.

Sementara itu, Jefferson Silva tercatat memiliki pengalaman berkarier di sejumlah klub di Brasil, dengan bermain terakhir untuk Operario Ferroviario Esporte Clube, klub yang berlaga di kasta kedua atau Serie B. (antara/jpnn)