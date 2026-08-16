Begini Cara PTK Kobarkan Semangat Nasionalisme di Setiap Area Operasional

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) mengobarkan semangat nasionalisme di seluruh lingkungan kerjanya dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 RI.

Semangat kemerdekaan bergelora di setiap area operasional PTK, baik di lingkungan kantor maupun di kapal-kapal PTK yang berada di laut Indonesia.

Salah satunya di Kantor Pusat PTK, yang berlokasi di Jakarta Utara.

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?Kehadiran ornamen dan simbol perjuangan tidak hanya bertujuan mempercantik ruang kerja, tetapi juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan membangkitkan rasa bangga para pekerja, yakni Perwira PTK, terhadap Tanah Air.

?"PTK memaknai kemerdekaan lebih dari sekadar perayaan visual. Momen ini menjadi upaya para Perwira PTK untuk meningkatkan persatuan serta komitmen untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia serta mendukung kelestarian alam sebagai wujud keberlanjutan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," ujar VP Legal & Relation PT Pertamina Trans Kontinental, Amran Reza.

Amran menambahkan, momentum perayaan kemerdekaan ini juga pengingat penting akan peran strategis PTK di wilayah perairan Nusantara.

Menjalankan operasionalnya secara berkelanjutan, kiprah PTK bagi industri maritim Indonesia diharapkan berkontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan Tanah Air.

"Sebagai pelaku sektor logistik dan jasa maritim terpadu, PTK bertekad untuk terus mendukung kedaulatan maritim nasional dan terus meningkatkan layanan yang andal, aman, dan berstandar tinggi bagi seluruh pelanggan," tegas Amran Reza.