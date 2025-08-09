Begini Cara Sandrinna Michelle Atasi Burnout di Tengah Jadwal Padat

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Aktris Sandrinna Michelle mengungkapkan cara menghadapi fase kelelahan secara fisik dan emosional alias burnout di tengah jadwal padat sebagai pelaku industri hiburan.

Sebagai salah satu bintang muda ternama, Sandrinna mengakui ada kalanya merasa jenuh dan lelah dengan rutinitas pekerjaan yang tidak ada habisnya.

Tuntutan untuk selalu tampil prima dan profesional juga ternyata menjadi tantangan tersendiri.

Sandrinna pun menyatakan memiliki cara tersendiri untuk mengelola dan memulihkan diri dari kondisi burnout tersebut.

Perempuan kelahiran 2007 tersebut cenderung memilih pendekatan sederhana dan berpusat pada kenyamanan pribadi.

Sandrinna menyebut dirinya sebagai 'anak rumahan', sehingga lebih senang menghabiskan waktu luang di kediamannya.

Menjauh dari hiruk pikuk aktivitas luar, memilih berdiam diri di rumah untuk beristirahat dan mengisi ulang energi yang terkuras.

"Memang aku anak rumahan. Jadi, aku sukanya di rumah," kata Sandrinna di kantor jpnn, Jakarta Selatan, baru-baru ini.