menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Begini Cara Sarwendah dan Ruben Onsu Menghadapi Kasus Fitnah Terhadap Anaknya

Begini Cara Sarwendah dan Ruben Onsu Menghadapi Kasus Fitnah Terhadap Anaknya

Begini Cara Sarwendah dan Ruben Onsu Menghadapi Kasus Fitnah Terhadap Anaknya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ruben Onsu dan Sarwendah. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Sarwendah dan Ruben Onsu masih memburu pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya di media sosial.

Mantan suami istri itu bahkan bagi-bagi tugas dalam menghadapi kasus tersebut.

"Kami bagi tugas, aku tinggal sama anak-anak, mengurus mental dan kehidupan anak-anak," kata Sarwendah saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga:

Perempuan berusia 35 tahun itu menyebut tugas Ruben Onsu yakni membuat laporan polisi.

Menurut Sarwendah, mantan suaminya itu ingin pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya segera ditangkap.

"Ayahnya (Ruben Onsu) pastinya akan mengusut tuntas, sampai (pelaku) ditangkap," jelas mantan personel Cherrybelle itu.

Baca Juga:

Sarwendah mengaku awalnya tidak peduli dengan konten yang menyudutkannya di media sosial.

Akan tetapi, dia makin geram lantaran netizen tersebut sudah menyebar fitnah soal anaknya.

Sarwendah dan Ruben Onsu masih memburu pelaku yang menyebar fitnah tentang anaknya di media sosial.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI