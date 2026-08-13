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Begini Cara Sarwendah Jaga Mental Hadapi Komentar Negatif Warganet

Begini Cara Sarwendah Jaga Mental Hadapi Komentar Negatif Warganet
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Sarwendah dan tim kuasa hukumnya. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Selebritas Sarwendah ternyata memiliki cara tersendiri untuk menjaga kepercayaan diri dan ketenangan mentalnya dari komentar negatif warganet.

Dia mengaku memilih untuk fokus pada dukungan tulus yang diberikan oleh para penggemar setianya.

Alih-alih membiarkan komentar bernada negatif merusak harinya, dia justru memilih untuk melihat hal-hal manis yang dikirimkan oleh para penggemar.

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"Kalau aku lihat sih malah banyak banget komen love putih ya. kalau misalnya dari fans aku sendiri biasanya mereka itu malah komen love putih sama banyak, banyak kasih GIF ya aku lihat malahan. Karena bentuknya lucu-lucu jadinya kan, ya jadi terlihat begitu kan, karena di layar tuh ada gambar GIF-nya begitu kan," ujar Sarwendah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (12/8).

Ibu dua anak itu mengaku merasa terharu atas dukungan yang terus diberikan oleh para penggemar.

Dia menuturkan bahwa dirinya sangat mengapresiasi orang-orang yang tetap berada di sisinya hingga saat ini.

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"Senang, terharu, dan pastinya sangat mengapresiasi orang-orang yang masih selalu ada," kata Sarwendah.

Kini, mantan istri Ruben Onsu tersebut sudah mulai kembali melakukan siaran langsung untuk berjualan dan menyapa para followersnya.

Selebritas Sarwendah ternyata memiliki cara tersendiri untuk menjaga kepercayaan diri dan ketenangan mentalnya dari komentar negatif warganet.

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