Begini Cara Shenina Cinnamon Ajak Anak Muda Glow Up Bareng

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Shenina Cinnamon menjadi Brand Ambassador pertama Viva Cosmetics dalam peluncuran Viva Bright Facial Foam.

Kehadirannya menandai langkah baru Viva dalam memperkuat citra glowing skin yang dekat dengan gaya hidup generasi muda.

Dalam acara bertema “Lazy Life, Dull Skin? Saatnya Glow Up Inside & Out!”, Shenina berbagi pandangannya mengenai pentingnya merawat kulit di tengah rutinitas yang padat.

Menurutnya, gaya hidup cepat yang dijalani banyak anak muda membuat perawatan kulit harus lebih praktis namun tetap efektif.

Dalam kesempatan itu, Viva Cosmetics memperkenalkan tiga varian, yaitu Glowing Bright ang bantu kulit tampak lebih cerah, Acne Care untuk bantu menenangkan kulit berjerawat dan berminyak, dan Hydra Lift yang bantu beri tampilan kulit kencang dan fresh.

Menurut Anna Setiawati selaku Brand Manager, Viva Bright Facial Foam bikin journey to glowing skin lebih menyenangkan dan tidak ribet.

“Kadang kita sibuk banget sampai lupa berhenti. Buat Viva, cuci muka bukan hanya step skincare, tetapi juga self-care to glowing skin,” ujar Anna Setiawati selaku Brand Manager, dalam keterangannya, Senin (24/11).

Viva Bright Facial Foam melengkapi Viva Milk Cleanser dan Viva Face Tonic sebagai triple cleanser untuk aktivitas sehari-hari.