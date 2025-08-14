Begini Cara Unifam dan Kata Oma Mendukung Potensi UKM Lokal

jpnn.com, JAKARTA - PT United Family Food (Unifam) bersama brand Kata Oma Telur Gabus baru saja menutup rangkaian Kompetisi Jurnalistik bertajuk Ayo UKM, Tunggu Apa Lagi?.

Melalui program tersebut, Unifam mengajak para jurnalis untuk menyoroti potensi dan kisah inspiratif para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah di Indonesia.

Steven Wijaya, CEO Unifam mengatakan bahwa semangat mendukung UKM sudah menjadi bagian dari sejarah dan jati diri Unifam.

“Unifam sudah berdiri selama 43 tahun, dan awalnya pun kami adalah sebuah UKM. Itulah sebabnya kami sangat memahami tantangan dan perjuangan pelaku UKM. Lewat kegiatan seperti kompetisi jurnalistik ini, kami ingin ikut memberdayakan UKM seperti Kata Oma Telur Gabus, dengan mendorong narasi-narasi inspiratif mereka agar bisa menjangkau lebih banyak orang,” ungkap Steven Wijaya dalam keterangan resmi.

Selama periode kompetisi Ayo UKM, Tunggu Apa Lagi?., respons dari kalangan media sangat positif.

Lebih dari seribu jurnalis dan redaksi media nasional dijangkau, menghasilkan puluhan karya jurnalistik yang memotret semangat, kreativitas, dan daya juang UKM lokal.

Total terdapat 42 karya yang masuk, dan lima jurnalis terbaik telah dipilih sebagai pemenang oleh dewan juri yang terdiri dari Paulus Tri Agung Kristanto, perwakilan Dewan Pers, Agung Laksamana, praktisi komunikasi, dan Furiyanti, brand representative dari Kata Oma Telur

Gabus.

Kelima pemenang terpilih dalam kompetisi tersebut yakni Syaiful Misgiono (Bermula dari Resep Keluarga, Mie Sagu Mak Cio Kini Diincar Pasar Luar Negeri), Tatang Budimansyah (Jajanan Khas Purwakarta), Nur Istibsaroh (Omah Salak Sleman: Bukti Inovasi UKM Tembus Pasar Dunia), Ariful Hakim (Kacang Bogares, Cemilan Khas Tegal Tembus Selandia Baru), dan Nina Karlita (Surya Agung Bawa Kabupaten Sleman Mendunia Lewat Salak).