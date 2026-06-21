Begini Cara Volume Hotel Pasteur Menarik Perhatian Anak Muda

jpnn.com, BANDUNG - Masih bingung menentukan destinasi saat libur long weekend? Bandung bisa menjadi pilihan tepat untuk sejenak melepas penat dari rutinitas harian yang padat.

Kota Kembang memang tidak pernah kehabisan ide menghadirkan tempat menarik bagi wisatawan. Salah satu yang kini tengah ramai diperbincangkan di media sosial adalah Volume Hotel Pasteur yang berlokasi di Jalan dr Djundjunan Nomor 153, Kota Bandung, tepat di samping d'Botanica Mall.

Hotel itu mencuri perhatian karena menawarkan konsep yang berbeda dibandingkan hotel pada umumnya. Nuansanya terasa segar, santai, dan dekat dengan gaya hidup anak muda, terutama generasi Z yang gemar staycation sambil berburu spot foto estetik.

General Manager Volume Hotel Pasteur, Ferry Ardiansyah mengatakan, hotel tersebut memiliki 135 kamar yang terbagi dalam 19 tipe dengan karakter berbeda.

"Seluruh tipe kamar terinispirasi dari berbagai genre musik, mulai dari Jazz yang mellow, Bossa Nova yang hangat, hingga Tango dan Waltz yang lebih ekspresif," kata Ferry saat ditemui di lokasi, Minggu (21/6/2026).

Menurut Ferry, setiap kamar dirancang memiliki suasana yang unik sehingga tamu bisa mendapatkan pengalaman berbeda setiap kali berkunjung.

"Konsepnya kami arahkan agar tamu tidak hanya datang untuk menginap, tetapi juga menikmati ambience yang berbeda di setiap kunjungan," ujarnya.

Lokasi Volume Hotel yang berada di kawasan Pasteur menjadi nilai tambah tersendiri. Dari Gerbang Tol Pasteur, hotel ini hanya berjarak sekitar lima menit sehingga mudah dijangkau wisatawan dari luar kota.