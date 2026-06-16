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Begini Dampak Gempa Sulteng Magnitudo 6,7

Begini Dampak Gempa Sulteng Magnitudo 6,7
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Pasien RS Samaritan berhamburan keluar saat gempa bumi mengguncang Kota Palu, Selasa (16/6/2026). ANTARA/Moh salam

jpnn.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau dan mengoordinasikan penanganan dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026) pukul 10.27 WIB atau 11.27 WITA.

Hingga Selasa (16/6) pukul 15.40 WIB, gempa menyebabkan korban luka, kerusakan rumah, fasilitas umum, fasilitas ibadah, serta infrastruktur jalan dan jembatan di Kota Palu serta Kabupaten Sigi, Poso, Donggala, dan Parigi Moutong.

Data sementara menunjukkan sedikitnya 45 kepala keluarga (KK) atau 109 jiwa terdampak. Selain itu, sebanyak 24 warga mengalami luka ringan dan delapan warga mengalami luka berat.

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"Seluruh data tersebut masih terus diverifikasi dan diperbarui oleh petugas di lapangan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yakni sekitar 24 KK atau 69 jiwa. Di wilayah ini juga tercatat 21 warga mengalami luka ringan dan delapan warga mengalami luka berat.

Sementara itu, Kabupaten Parigi Moutong melaporkan sekitar 21 KK atau 40 jiwa terdampak. Di Kota Palu tercatat dua warga mengalami luka ringan, sedangkan Kabupaten Poso melaporkan satu warga mengalami luka dan masih dalam pendataan lebih lanjut.

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Selain menimbulkan korban dan warga terdampak, gempa juga menyebabkan kerusakan pada rumah warga serta berbagai fasilitas dan infrastruktur di sejumlah wilayah.

Kerusakan Rumah dan Infrastruktur

BNPB mencatat dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,7 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6/2026).

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