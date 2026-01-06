Begini Detik-detik Dermaga di Pelabuhan KITB Siak Ambruk

jpnn.com - Detik-detik ambruknya dermaga di Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kampung Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, disaksikan langsung oleh seorang warga bernama Aslam Mareden.

Saat kejadian, Aslam mengaku sedang berada di atas pelabuhan untuk memperbaiki mesin genset.

Menurut Aslam, peristiwa terjadi secara tiba-tiba pada Senin (5/1/2026) sekitar pukul 15.40 WIB.

Tanpa tanda peringatan, struktur tengah dermaga di pelabuhan mendadak ambruk hingga membuat satu unit mobil Toyota Avanza Veloz dan satu unit sepeda motor yang berada di lokasi ikut terjatuh ke perairan Sungai Apit.

“Saya sedang di atas pelabuhan memperbaiki genset. Tiba-tiba bagian tengah pelabuhan ambruk, mobil dan motor langsung jatuh ke sungai,” ujar Aslam kepada petugas di lokasi kejadian.

Kapolres Siak AKBP Eka Ariandy Putra menjelaskan, setelah menerima laporan dari masyarakat.

Pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penanganan melalui jajaran Polsek Sungai Apit dan Satuan Polisi Air dan Udara (Sat Polairud) Polres Siak.

“Petugas segera melakukan pengamanan lokasi serta patroli perairan untuk memastikan tidak ada korban jiwa,” kata Eka saat dikonfirmasi, Selasa (6/1/2026).