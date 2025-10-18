Begini Doa Jokowi untuk Prabowo yang Berulang Tahun ke-74
jpnn.com - Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat ulang tahun ke-74 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Jokowi pun mendoakan agar penerusnya itu senantiasa diberi kekuatan dan kesehatan dalam memimpin pemerintahan.
"Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Jokowi seusai menghadiri acara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (17/10/2025).
Suami Iriana itu berharap Presiden Prabowo senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai kepala negara.
"Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam mengemban tugas besar, mengelola pemerintahan dan negara kita. Selamat ulang tahun," lanjut Jokowi.
Prabowo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.
Ayahnya, Soemitro, dikenal sebagai ekonom dan politikus yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, serta Menteri Riset di era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.
Anak ketiga dari empat bersaudara ini memiliki dua kakak perempuan, Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, serta satu adik laki-laki, Hashim Djojohadikusumo.
