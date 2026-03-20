Begini Dukungan Rieke Diah Pitaloka kepada Nikita Mirzani

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka menyempatkan diri menengok Nikita Mirzani yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta.

Dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani tengah berada dalam kondisi kurang sehat.

“Selain mengecek fasilitas dan tata kelola di sana, kebenaran juga aku dapat kabar bahwa teman kita Nikita Mirzani dalam keadaan sakit,” kata Rieke Diah Pitaloka melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Nikita Mirzani jatuh sakit menjelang Lebaran.

Menurut Rieke Diah Pitaloka, Nikita Mirzani bahkan perlu dipasangkan infus.

“Kondisi Nikita saat ini dalam keadaan drop, tadi badannya hangat dan dalam kondisi diinfus,” bebernya.

Rieke Diah Pitaloka kemudian memohon doa untuk kesembuhan Nikita Mirzani.

Dia juga memberi semangat kepada Nikita yang harus menjalani masa penahanan akibat kasus dugaan pemerasan dan TPPU.