menu
JPNN.comJPNN.com
Begini Dukungan Rieke Diah Pitaloka kepada Nikita Mirzani

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Kamis (8/9). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka menyempatkan diri menengok Nikita Mirzani yang berada di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta.

Dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani tengah berada dalam kondisi kurang sehat.

“Selain mengecek fasilitas dan tata kelola di sana, kebenaran juga aku dapat kabar bahwa teman kita Nikita Mirzani dalam keadaan sakit,” kata Rieke Diah Pitaloka melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan bahwa Nikita Mirzani jatuh sakit menjelang Lebaran.

Menurut Rieke Diah Pitaloka, Nikita Mirzani bahkan perlu dipasangkan infus.

“Kondisi Nikita saat ini dalam keadaan drop, tadi badannya hangat dan dalam kondisi diinfus,” bebernya.

Baca Juga:

Rieke Diah Pitaloka kemudian memohon doa untuk kesembuhan Nikita Mirzani.

Dia juga memberi semangat kepada Nikita yang harus menjalani masa penahanan akibat kasus dugaan pemerasan dan TPPU.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI