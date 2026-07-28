menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Begini Gaya Bos Persib Menyambut Mariano Peralta di Stasiun KCIC Tegalluar

Begini Gaya Bos Persib Menyambut Mariano Peralta di Stasiun KCIC Tegalluar

Begini Gaya Bos Persib Menyambut Mariano Peralta di Stasiun KCIC Tegalluar
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Haji Umuh & Peralta. Foto: Barly Isham/persibcoid

jpnn.com - BANDUNG - Pemain idaman Bobotoh musim ini Mariano Peralta akhirnya tiba di Kota Bandung pada Senin (27/7) malam.

Kehadiran pemain asal Argentina tersebut disambut antusias sejumlah Bobotoh yang telah menantikan kedatangannya.

Peralta tiba di Stasiun KCIC Tegalluar, Bandung, sekitar pukul 21.30 WIB setelah menempuh perjalanan panjang dari Buenos Aires, Argentina.

Baca Juga:

Dia disambut langsung bos Persib Haji Umuh Muchtar.

Baca Juga:

Sebelumnya, Peralta bertolak dari Buenos Aires pada Sabtu (25/7).

Setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, sekitar pukul 18.00 WIB, ia lebih dahulu mendapat sambutan meriah dari puluhan Bobotoh yang telah menunggu untuk menyapa dan memberikan dukungan kepada pemain yang diharapkan dapat memperkuat lini serang Pangeran Biru mulai Super League musim ini.

Bos Persib bersyukur Peralta akhirnya tiba di Bandung dalam keadaan selamat. Dia bersukacita.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI