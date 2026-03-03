menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Begini Gestur Bojan Hodak Seusai Laga Persebaya vs Persib, Dia Sempat Meminta Maaf

Begini Gestur Bojan Hodak Seusai Laga Persebaya vs Persib, Dia Sempat Meminta Maaf

Begini Gestur Bojan Hodak Seusai Laga Persebaya vs Persib, Dia Sempat Meminta Maaf
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri) saat memprotes wasit saat pertandingan melawan Persebaya pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Senin (2/3/2026) malam. Foto: ANTARA/Rizal Hanafi

jpnn.com - SURABAYA – Pertandingan Persebaya vs Persib pada laga pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Senin (2/3) malam berakhir imbang dengan skor 2-2.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak enggan berkomentar banyak terkait laga tersebut.

"Ya, saya respek pada semuanya, saya respek pada media, termasuk semua yang ada di sini, tetapi, saya juga tidak bisa bicara mengenai wasit, sehingga saya tidak bisa komentar mengenai jalannya pertandingan," kata Bojan Hodak saat konferensi pers usai pertandingan.

Baca Juga:

Ditegaskan lagi bahwa dirinya tidak bisa membedah taktik maupun berkomentar terkait pertandingan Persebaya vs Persib.

Saat meninggalkan ruangan, pelatih asal Kroasia itu kembali masuk dan memberikan gestur permintaan maaf kepada para jurnalis yang telah menunggu.

"Itu saja. Cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami tidak membicarakan tentang wasit," ucapnya.

Baca Juga:

Persebaya bermain imbang 2-2 saat melawan Persib pada laga pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Senin malam.

Gol Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira pada menit ke-44 dan Francisco Rivera menit ke-83.

Pertandingan Persebaya vs Persib berakhir imbang dengan skor 2-2, begini gestur dan pernyataan Bojan Hodak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI