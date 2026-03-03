Begini Gestur Bojan Hodak Seusai Laga Persebaya vs Persib, Dia Sempat Meminta Maaf

jpnn.com - SURABAYA – Pertandingan Persebaya vs Persib pada laga pekan ke-24 BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Senin (2/3) malam berakhir imbang dengan skor 2-2.

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak enggan berkomentar banyak terkait laga tersebut.

"Ya, saya respek pada semuanya, saya respek pada media, termasuk semua yang ada di sini, tetapi, saya juga tidak bisa bicara mengenai wasit, sehingga saya tidak bisa komentar mengenai jalannya pertandingan," kata Bojan Hodak saat konferensi pers usai pertandingan.

Ditegaskan lagi bahwa dirinya tidak bisa membedah taktik maupun berkomentar terkait pertandingan Persebaya vs Persib.

Saat meninggalkan ruangan, pelatih asal Kroasia itu kembali masuk dan memberikan gestur permintaan maaf kepada para jurnalis yang telah menunggu.

"Itu saja. Cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kami tidak membicarakan tentang wasit," ucapnya.

Gol Persebaya dicetak oleh Bruno Moreira pada menit ke-44 dan Francisco Rivera menit ke-83.