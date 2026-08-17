Begini Harapan Kris Dayanti di HUT Kemerdekaan RI

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, penyanyi Kris Dayanti mengungkapkan harapan mendalam untuk masa depan bangsa.

Dia berharap agar generasi penerus bangsa tumbuh lebih sehat dan cerdas.

Pelantun Menghitung Hari itu juga menaruh harapan besar terhadap kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

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"Ya, mudah-mudahan di 81 tahun kemerdekaan kita, semakin banyak anak-anak Indonesia yang sehat, pintar, orang-orang tua yang jauh lebih sejahtera untuk keluarga-keluarga Indonesia," ujar Kris Dayanti di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (16/8).

Dalam kesempatan yang sama, dia juga menceritakan soal dirinya yang tampil mengisi acara Perayaan Hari Kemerdekaan RI Ke-81.

Sebagai informasi, dalam penampilannya tadi, Kris Dayanti berduet dengan Melly Goeslaw membawakan lagu 'Indonesia Jaya' dan 'Indonesia Pusaka'.

"Besok saya akan perform di upacara dan bersama teman-teman penyanyi solois perempuan," kata Kris Dayanti.

Selain Kris Dayanti dan Melly Goeslaw, ada pula sejumlah penyanyi lainnya yang menyamarakkan acara Perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia ke-81 pada hari ini.