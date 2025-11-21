Begini Hubungan Gelap AKBP Basuki dan Bu Dosen Untag yang Tewas Tanpa Busana di Hotel
jpnn.com - AKBP Basuki (56) ternyata menjalin hubungan asmara dengan Dwinanda Linchia Levi (35), dosen Hukum Pidana Untag Semarang yang ditemukan tewas di sebuah kamar hotel di Semarang.
Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Artanto mengatakan AKBP Basuki yang telah beristri dan berkeluarga itu disebut sudah menjalin hubungan terlarang dengan korban sejak 2020.
“Sudah (berkeluarga, red). Kalau inisial D itu masih gadis,” kata Artanto kepada wartawan, Kamis (20/10).
Menurut Kombes Artanto, hubungan asmara keduanya berujung dengan tinggal bersama di sebuah kos hotel (kostel) yang menjadi lokasi ditemukannya jasad korban.
“Yang jelas mereka ada komunikasi intens. Dan hubungan asmara itu memang benar, menurut pengakuan yang bersangkutan sejak 2020,” ujarnya.
Kombes Artanto menyebut bahwa perbuatan AKBP Basuki melanggar kode etik profesi Polri karena tinggal bersama perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah.
“Yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran berupa tinggal bersama seorang perempuan berinisial D tanpa ikatan perkawinan yang sah. Itu merupakan pelanggaran berat karena berkaitan dengan kesusilaan dan perilaku di mata masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya belum bisa menjelaskan penyebab kematian dosen Untag dan juga hasil autopsi. Sebab, penyelidikan masih berjalan dan belum dilalukan gelar perkara.
Hubungan gelap AKBP Basuki dengan dosen Untag Dwinanda Linchia Levi (35) yang tewas di hotel di Kota Semarang terungkap. Begini kata Kombes Artanto.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Keluarga Dosen Untag Ungkap Sebelum Korban Tewas, Singgung AKBP Basuki
- Info Terbaru Kasus Kematian Dosen Untag, AKBP Basuki Diduga Menjalin Hubungan Terlarang
- Ini Motif AS Sebar Video Syur dengan Biduan, Hmmm
- Hasil Autopsi Dosen Untag Ungkap Aktivitas Berlebih sebelum Meninggal Dunia
- Detik-Detik Maman Tewas Ditabrak Pengemudi Mobilio yang Belajar Menyetir di Gedebage
- Perwira Polisi Polda Jateng Diamankan Seusai Dosen Wanita Untag Tewas di Hotel Semarang