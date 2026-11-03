Begini Isi Pemaparan Kepala LEMIGAS Iksan Kiat di ELBC 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi LEMIGAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Muhammad Iksan Kiat memaparkan 'Model P8³: Strategi Transformasi Industri Terintegrasi' dalam Energy Leadership & Business Conference (ELBC) 2026.

Konferensi yang diselenggarakan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) itu mengusung tema 'Empowering Leaders and Enabling Zero Emissions'.

Dalam pemaparannya, Muhammad Iksan Kiat menggunakan analogi sebuah istana untuk menjelaskan unsur-unsur yang menopang pembangunan industri terintegrasi.

Menurutnya, Model P8³ terdiri atas delapan pavilion atau sektor penunjang, delapan pilar atau kelompok pemangku kepentingan, dan delapan properties atau kemampuan pendukung.

Delapan sektor penunjang terdiri atas Engineering, Economy, Electrics, Environment, Education, Ethics, Empowerment, dan Entrepreneurship.

Adapun delapan kelompok pemangku kepentingannya meliputi pemerintah, akademisi, industri, praktisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, media, dan pihak finansial.

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Model tersebut juga memuat delapan kemampuan pendukung: Endure (ketahanan fisik), Create (finansial dan kewirausahaan), Transform (digital dan teknologi), Connect (sosial dan interpersonal), Adapt (mental dan psikologis), Think (intelektual), Lead (manajerial), serta Stand (moral dan spiritual).

Kerangka P8³ menggambarkan bahwa transformasi industri membutuhkan sektor penunjang, peran berbagai pemangku kepentingan, dan kemampuan yang saling melengkapi.